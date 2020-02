Das Logo vom Jobcenter spiegelt sich am Eingang. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild Jens Kalaene

Halle (dpa/sa) - Die Landesarbeitsagentur informiert heute über die neuen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt. Experten gehen davon aus, dass die Frühjahrsbelebung voraussichtlich sichtbar werde und die Arbeitslosigkeit im Februar leicht gesunken ist. Im Januar war die Arbeitslosenquote im Land noch auf 7,6 Prozent gestiegen.

Das entsprach einem Zuwachs von 0,7 Prozentpunkten beziehungsweise einem Plus von 7390 Arbeitslosen im Vergleich zum Dezember. Etwa in der Baubranche gibt es in den Wintermonaten erfahrungsgemäß mehr Entlassungen.