Magdeburg (dpa/sa) - Der Magdeburger Zoo feiert am Freitag den weltweiten Giraffentag. Die dort gehaltenen Rothschild-Giraffen gehören zu den seltensten Giraffenarten in freier Wildbahn. Nur noch rund 1400 dieser Tiere leben nach Angaben der Weltnaturschutzunion (IUCN) in der Wildnis. Die Tiere gelten als bedroht. Beim Welt-Giraffentag können sich Besucher im Zoo über die Lage in freier Natur informieren. Und sie können auch den jüngsten Nachwuchs im Giraffenhaus bestaunen: Das Überraschungsbaby kam Anfang des Monats zur Welt - niemand im Zoo hatte die Schwangerschaft von Mutter Shani bemerkt.

