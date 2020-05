Möckern (dpa/sa) - Auf der Autobahn 2 nahe der Anschlussstelle Möckern sind bei einem Lastwagenunfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 44 Jahre alter Fahrer habe am Mittwoch die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nachdem er nach eigener Aussage von einem anderen Lkw touchiert wurde, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 44-Jährige geriet auf den Standstreifen, wo er mit einem haltenden Lastwagen zusammenstieß. Zwei Insassen, die sich zu der Zeit im Laderaum des stehenden Fahrzeugs aufhielten, um ein technisches Problem zu beheben, wurden schwer verletzt. Der 44-Jährige kam von der Fahrbahn ab, blieb aber unverletzt. Die A 2 wurde in Richtung Berlin für etwa fünf Stunden teilweise gesperrt. Der Sachschaden wurde auf 80 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt gegen den überholenden Lkw-Fahrer wegen Unfallflucht.

PM der Polizei