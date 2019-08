Bad Dürrenberg (dpa/sa) - Nach einem Lastwagenunfall in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 9 dauern die Bergungsarbeiten an. Wie ein Sprecher der Polizei in Halle sagte, sei die Fahrtrichtung Berlin zwischen dem Kreuz Rippachtal und Bad Dürrenberg seit Mitternacht gesperrt. Autofahrer müssen sich auf eine längere Fahrdauer einstellen, da sie eine Umleitung nehmen müssen.

Zuvor war ein Lastwagen, der mit Paketen beladen war, am Anfang einer Baustelle auf einen Fahrbahntrenner aufgefahren. Diesel trat aus und entzündete sich. Der 47-Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 90 000 Euro. Zeitweise waren beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung werde noch bis etwa 13.00 Uhr andauern, ergänzte die Polizei am Vormittag.