Magdeburg (dpa) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat die Lizenz für die kommende Saison erneut ohne Auflagen und Bedingungen bekommen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. "Das heutige Ergebnis der Lizenzierungskommission haben wir auf Grund unserer soliden Entwicklung so erwarten können. Es ist gut zu wissen, dass der SCM stabil aufgestellt und in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt und betonte zugleich: "Die wirtschaftlich kritischen Zeiten liegen glücklicherweise inzwischen lange Jahre hinter uns.

