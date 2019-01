Magdeburg (dpa/sa) - Ideen, Innovationen und herausragende Projekte zu den Themen Erneuerbare Energien und Klimaschutz belohnt die Stadt Magdeburg mit einem Umweltpreis. Der mit insgesamt 12 000 Euro dotierte Preis werde in drei Kategorien vergeben, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Ausgezeichnet würden unter anderem Projekte in Unternehmen, in Schulen und in der Forschung, hieß es. Es gehe konkret um Vorschläge und Lösungen etwa zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien, für ein besseres Konsumverhalten und den Umgang mit Ressourcen. Bewerbungen für den fünften Magdeburger Umweltpreis können bis 30. April eingereicht werden. Die Auszeichnung wird seit 2011 alle zwei Jahre vergeben.

Eckdaten zum Umweltpreis der Stadt Magdeburg