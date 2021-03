Magdeburg (dpa/sa) - Die Kinder-Uni in Magdeburg hat eine Vorlesung zum Thema Schall vorbereitet. Bei der Präsentation am 20. März (11.00 Uhr) mit Physik-Professor Claus-Dieter Ohl seien verschiedene Experimente geplant, teilte die Universität Magdeburg am Donnerstag mit. Was passiert zum Beispiel wenn man einen Tischtennisball auf die Membran eines Lautsprechers legt? Oder welche Muster ergeben sich, wenn man Sand auf eine schwingende Platte streut?

"Die Physik bringt uns bei, ganz genau zuzuhören und dann Fragen zu stellen, um die Natur um uns herum besser verstehen zu können", erklärte Professor Ohl. Die dreißigminütige Online-Vorlesung ist kostenlos und richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Nach einer Anmeldung auf der Webseite der Kinder-Uni Magdeburg erhalten Interessenten einen Link mit allen weiteren Informationen. Die Kinder-Uni in Magdeburg gibt es seit 2003, seitdem wurden über 100 Vorlesungen angeboten.

© dpa-infocom, dpa:210311-99-782243/2

Link zur Kinder-Uni