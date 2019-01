Magdeburg (dpa/sa) - Die frischesten Werke aus seiner Sammlung und die Geschichten dahinter präsentiert das Magdeburger Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in seiner neuen Ausstellung. Zu sehen sind Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Installationen von 37 Künstlern, sagte Museumsleiterin Annegret Laabs am Mittwoch. Sie seien überwiegend in den vergangenen drei, vier Jahren in die Sammlung des Museums aufgenommen worden. Texte zum Mitnehmen beschreiben die Wege der Werke, die Beziehungen des Museums zu den Künstlern und persönliche Geschichten. Die Ausstellung trägt den Titel "StoryWorks. Kunstwerke erzählen Geschichte(n)".

