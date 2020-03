Magdeburg (dpa/sa) - Ein Unbekannter hat in Magdeburg-Sudenburg einen 46-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe und einem Schlagstock attackiert. Der dunkel gekleidete und mit einer Sturmhaube maskierte Täter habe sein Opfer am Donnerstag plötzlich angegriffen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 46-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, lehnte jedoch eine Behandlung ab. Sein 18 Jahre alter Begleiter blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.

Polizeimeldung