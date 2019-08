Stendal (dpa/sa) - Ein Mann ist in Stendal von mindestens zwei Personen verprügelt und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Stendal am Donnerstagmorgen mitteilte. Zwei Zeugen hatten am Mittwochabend die Polizei gerufen, weil sie beobachteten, wie zwei Männer auf das Opfer einschlugen. Als der Mann zu Boden ging, traten sie weiter auf ihn ein. Die Zeugen gingen nach eigenen Angaben dazwischen und die Angreifer flohen. Für Verwirrung sorgte die Aussage des Opfers. Seinen Angaben zufolge seien es drei bis fünf Angreifer gewesen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.