Magdeburg (dpa/sa) - Zwei maskierte Männer haben in Magdeburg eine Pizzabotin überfallen. Die 20 Jahre alte Frau war in der Nacht zu Mittwoch mit mehreren Pizzen und Getränken in einen Hinterhof bestellt worden, wie die Polizei mitteilte. Dort sei sie bereits von den maskierten Männern erwartet worden. Die Täter bedrohten die Frau mit einem Messer und forderten die bisherigen Einnahmen. Die Pizzabotin übergab das Geld, die Männer flüchteten zu Fuß. Ein Fährtenhund der Polizei konnte zunächst keine Spur zu den Tätern aufnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Mitteilung der Polizeiinspektion Magdeburg