Weißenfels (dpa) - Der Syntainics MBC aus Weißenfels nimmt am 20. August die Vorbereitung für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga auf. Nach gut zweiwöchigem Fitness-Training steht am 2. September die erste gemeinsame Basketball-Einheit auf dem Programm. Drei Tage später lädt der Club zum öffentlichen Training in die Stadthalle. Nähere Informationen zu den Rahmenbedingungen will der MBC in den nächsten Wochen mitteilen.

In der Vorbereitung bestreitet das Team von Trainer Silvano Poropat zehn Testspiele. Die Wölfe treffen unter anderem auf die Liga-Konkurrenten Bayreuth, Chemnitz und Crailsheim. Vom 10. bis 18. September bezieht der MBC sein traditionelles Trainingslager im slowenischen Zrece. Das erste Pflichtspiel steht im Achtelfinal-Turnier um den BBL-Pokal am 17./18. Oktober an. Die BBL-Saison startet Anfang November.

