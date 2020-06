Leipzig (dpa) - Die Fernsehfahnungs-Sendung "Kripo live" wird 30 Jahre alt. Der MDR nimmt das Jubiläum zum Anlass für eine Sondersendung am 4. Juni. In 90 Minuten sollen dann noch einmal die spektakulärsten Kriminalfälle aus der "Kripo live"-Geschichte aufgegriffen werden, wie der Sender mitteilte. Das Format kam 1990 ins Programm - damals noch des Deutschen Fernsehfunks der DDR. Der MDR übernahm "Kripo live" 1992. Insgesamt 1474 Sendungen mit Zeugenaufrufen und Vermisstensuchen vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hat es bislang gegeben.