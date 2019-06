Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Bei der Integration von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt bleibt noch viel zu tun. Zwar hätten zunehmend mehr Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern einen sozialversicherungspflichtigen Job, gleichzeitig sei aber auch die Zahl der Erwerbslosen aus dieser Gruppe gestiegen, teilte die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen am Mittwoch in Halle mit. Im Fokus stehen Geflüchtete aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien.

Im September 2018 seien gut 4600 Menschen aus diesen Ländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen in Sachsen-Anhalt, hieß es. Drei Jahre zuvor seien es noch 648 gewesen. Dank des aufnahmefähigen Arbeitsmarkts hätten auch Menschen mit Sprachdefiziten und unklarer Qualifikation eine Chance gehabt. Es seien aber auch mehr Geflüchtete arbeitslos gemeldet. Im Mai seien es landesweit knapp 5300 Menschen aus den Asylherkunftsländern gewesen, rund 440 mehr als ein Jahr zuvor.