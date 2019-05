Halle (dpa/sa) - Energieversorgungsunternehmen in Sachsen-Anhalt haben ihre Investitionen zuletzt wieder deutlich gesteigert. Den jüngsten verfügbaren Zahlen von 2017 zufolge waren es nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Freitag rund 284 Millionen Euro - 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Angaben für 2018 liegen noch nicht vor. Rund die Hälfte der Summe wurden in die Elektrizitätsversorgung investiert. 69 Millionen Euro flossen in die Gasversorgung, 72 Millionen Euro in die Wärme- und Kälteversorgung, teilten die Statistiker weiter mit. Über alle Sparten hinweg steckten die Unternehmen das meiste Geld in technische Anlagen und Maschinen.

Mitteilung des Statistischen Landesamtes