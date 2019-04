Everhard Holtmann, Politikwissenschaftler an der Universität in Halle spricht. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg (dpa/sa) - Die Bedeutung von Kommunalwahlen wird nach Ansicht von zwei Forschern von vielen Menschen unterschätzt. "Die Kommunalwahl ist die Wahl, bei der die Bürger den meisten Einfluss haben", sagte der Magdeburger Politikwissenschaftler Wolfgang Renzsch der Deutschen Presse-Agentur. "Trotzdem halten die Leute nationale Wahlen für wichtiger." Das sei eigentlich unverständlich. Everhard Holtmann von der Universität Halle wies darauf hin, dass der direkte Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern auf kommunaler Ebene für die Menschen viel größer sei.

Vor fünf Jahren hatten sich bei den Kommunal- und Europawahlen in Sachsen-Anhalt weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten beteiligt. Die beiden Forscher gehen davon aus, dass bei den Wahlen am 26. Mai mehr Menschen ihre Stimme abgeben. Vor allem europapolitische Debatten könnten sich auswirken. "Die unsäglichen Vorgänge um den Brexit könnten zu einem Politisierungseffekt führen", sagte Holtmann. Renzsch sagte, durch eine so grundlegende Frage wie den EU-Austritt Großbritanniens bekämen die Menschen das Gefühl, dass es wichtig ist zu wählen. "Sie erkennen, dass Politiker eben doch nicht immer alle das Gleiche tun."

