Magdeburg (dpa/sa) - Bei der Frühjahrsmesse "Gartenträume" in Magdeburg präsentieren sich von heute an drei Tage lang rund 100 Aussteller der grünen Branche. Gartenideen, neue Entwicklungen, Outdoor-Technik, Möbel, Pflanzen und Blumenzwiebeln werden vorgestellt. Besucher können sich in Modellgärten die Gartentrends 2020 ansehen und sich von Gartenexperten beraten lassen. Dabei geht es beispielsweise um die Gestaltung natürlicher und insektenfreundlicher Gärten. Ein Schwerpunkt ist laut den Veranstaltern auch Wasser- und Teichtechnik für große und kleine Flächen.

