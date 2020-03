Halle (dpa/sa) - Der vor fünf Jahren eingeführte gesetzliche Mindestlohn ist nach Ansicht von Arbeitsmarktexperten nicht wie von vielen befürchtet zum Jobkiller geworden. Im Gegenteil: "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hat sich fortgesetzt, und in den meisten Mindestlohnbranchen ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen", erklärte der Chef der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, in Halle. Dazu beigetragen habe die stabile Konjunktur. Den Angaben nach ging die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt insgesamt zwischen 2014 und 2019 um 36 Prozent zurück.

Teils überdurchschnittlich sei dies in sogenannten typischen Mindestlohnberufen geschehen. Dazu zählten die Fleischverarbeitung (-54 Prozent) oder Verkaufsberufe (-44 Prozent). Hingegen sei die Arbeitslosigkeit im Friseurgewerbe um knapp 4 Prozent gestiegen. Mit dem Mindestlohn sank demnach die Zahl der Minijobber. Der gesetzliche Mindestlohn lag bei seiner flächendeckenden Einführung zum 1. Januar 2015 laut Bundesarbeitsministerium bei 8,50 Euro pro Stunde, stieg 2019 auf 9,19 Euro und seit 1. Januar 2020 auf 9,35 Euro.

