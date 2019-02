Großkorbetha/Halle (dpa/sa) - Zwei Mädchen sind bei einem Unfall auf einer Kreisstraße im Burgenlandkreis schwer verletzt worden. Die drei und acht Jahre alten Kinder saßen in einem Auto, dessen Fahrer nach Angaben der Polizei in Halle während eines Überholmanövers in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Das Fahrzeug prallte den Angaben vom Sonntag zufolge gegen einen Betonklotz. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Samstagabend ebenfalls schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.