Berg/Magdeburg (dpa) - Mit einer scharfen Schusswaffe im Kofferraum und einem gefälschten rumänischen Führerschein ist ein 35-jähriger Magdeburger in Oberfranken in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Fahrer war mit seinem Kleinbus auf der Autobahn 9 bei Berg (Landkreis Hof) unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei der Kontrolle zeigte der Deutsche aus Sachsen-Anhalt den Beamten einen Führerschein aus Rumänien samt Beglaubigung der Behörden des osteuropäischen Landes. Das waren den Ermittlern zufolge aber Fälschungen. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.