Halle (dpa/sa) - Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Teutschenthaler Ortsteil Angersdorf schwer verletzt worden. Der Fahrer des Autos habe am Dienstagnachmittag von der Salzstraße auf die Lauchstädter Straße abbiegen wollen, teilte die Polizei in Halle mit. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad gekommen, das auf der Lauchstädter Straße fuhr. Der Motorradfahrer kam in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei Halle