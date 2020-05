Landsberg (dpa/sa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstag im Saalekreis ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos, mit dem der Motorradfahrer zusammengestoßen war, wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zu Alter und Herkunft der Unfallbeteiligten machte die Polizei nicht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.