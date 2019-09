Halle (dpa/sa) - Nachdem ein 37 Jahre alter Fahrradfahrer in Halle von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde, wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein 32-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Nach ersten Erkenntnissen war es am Donnerstag in einer Wohnung zu einem Streit zwischen dem 37-Jährigen und dem 32-Jährigen gekommen. Daraufhin fuhr der 37-Jährige mit seinem Fahrrad weg. Kurze Zeit später wurde er von einem Auto erfasst und stürzte schwer. Der Autofahrer flüchtete vom Tatort. Die Polizei stellte das Auto in Halle sicher.