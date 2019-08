Magdeburg (dpa/sa) - Ein neues Ruderbootshaus ist am Dienstag in Magdeburg seiner Bestimmung übergeben worden. Der 3,2 Millionen teure Neubau ersetzt das alte Bootshaus im Stadtpark Rotehorn, das beim Hochwasser im Juni 2013 komplett überflutet worden war, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Mit dem Neubau stehe dem SC Magdeburg mit seinem Leistungszentrum Rudersport ein modernes, hochwassersicheres Gebäude zur Verfügung, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD).

Der Neubau besteht aus einem genannten Flut- und zwei Obergeschossen. Das Flutgeschoss kann den Angaben zufolge als offene Lagerfläche genutzt und bei Hochwassergefahr schnell geräumt werden. Im ersten Obergeschoss befinden sich Umkleideräume, eine Sauna sowie ein Gymnastik- und Gemeinschaftsraum. Im zweiten Obergeschoss sind Ergometerräume, ein Kraftraum sowie die Vereinsbüros untergebracht.