Magdeburg (dpa/sa) - Zwei Männer haben nicht lange gezögert und einen Wohnungsbrand in der Magdeburger Neustadt zum Teil selbst gelöscht. Ein 44-Jähriger aus der Nachbarschaft war zu Fuß nahe dem Mehrfamilienhaus unterwegs und glaubte, Stimmen aus der Brandwohnung zu hören, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Er schlug eine Fensterscheibe ein und begann am späten Mittwochabend, die Flammen zu bekämpfen. Hilfe bekam er von einem 25 Jahre alten Bewohner des Hauses. Einsatzkräfte konnten den Brand wenig später komplett löschen. Beim Einschlagen der Scheibe verletzte sich der 44-Jährige leicht. In der Wohnung wurden laut Polizei mehrere Brandstellen gefunden. Es werde daher wegen Brandstiftung ermittelt.