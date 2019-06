Zeitz (dpa/sa) - Drei Männer sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Freibad in Zeitz (Burgenlandkreis) eingestiegen. Zeugen hätten beobachtet, wie die drei Männer im Alter von 23, 36 und 37 Jahren in der Nacht zu Mittwoch in das Freibad eindrangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Zeugen konnten die Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ob die Einbrecher etwas aus dem Freibad stehlen oder sich nur erfrischen wollten, war zunächst noch unklar.