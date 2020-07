Halle (dpa/sa) - Auf dem Weinberg Campus in Halle nimmt im August eine neue Firmenschmiede die Arbeit auf. Der Weinberg Campus Accelerator vermittele zum einen Start-ups in der Gründungs- und Nachgründungsphase branchenspezifische Kenntnisse, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Außerdem helfe er bestehenden Firmen beim Wachsen. Es soll etwa individuelle Coachings und Workshops geben.

Sieben Start-ups sollten das Programm ab August erstmals durchlaufen. Laut Ministerium, das den Accelerator mit 1,3 Millionen Euro fördert, werden Wissenschaft und Wirtschaft sinnvoll verknüpft. Innovationen sollten bis zur Marktreife weiterentwickelt werden. Laut dem Technologiepark Weinberg Campus werden Wirkstoffe, Therapien und Methoden entwickelt, die in der ganzen Welt zum Einsatz kommen sollen. Geforscht wird den Angaben zufolge auch an einen Corona-Schnelltest.

Auf dem Weinberg Campus startete Wirtschafts- und Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Mittwoch seine Sommerreise zu "Zukunftsorten" in Sachsen-Anhalt.

Pressemitteilung Wirtschaftsministerium

Technologiepark Weinberg Campus zum Accelerator