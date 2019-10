Das Alte Rathaus am Alten Markt in Magdeburg. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild Jens Kalaene

Magdeburg (dpa/sa) - Für mehr Begegnung und ein friedliches Miteinander arbeitet in Magdeburg jetzt ein Beirat für Integration und Migration. Der Stadtrat habe das fünfzehnköpfige Gremium bereits am 17. Oktober bestellt, hieß es am Donnerstag aus der Stadtverwaltung. In dem Beirat arbeiten den Angaben zufolge sieben Stadträte und acht Menschen mit Migrationshintergrund. Drei weitere wurden als sogenannte Nachrücker namentlich benannt, hieß es. Der Beirat solle die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen in der Landeshauptstadt stärken und auch die Kommunikation und Kooperation mit der Verwaltung und Migrantenorganisationen verbessern.

In Magdeburg leben der Mitteilung zufolge etwa 22 600 Menschen mit Migrationshintergrund. Insgesamt zähle die Stadt aktuell rund 242 000 Einwohner. Der Beirat sei zunächst bis 2024 bestellt, hieß es.

Mitteilung der Stadt Magdeburg