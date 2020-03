Oberwiesenthal (dpa) - Die Nordische Kombiniererin Jenny Nowak hat bei den Junioren-Heim-Weltmeisterschaften in Oberwiesenthal den ersten Titel für das deutsche Team geholt. Die 17-Jährige setzte sich nach dem Skispringen von der Normalschanze und fünf Kilometern Langlauf mit einem Vorsprung von 45,2 Sekunden vor der Norwegerin Gyda Westvold Hansen durch. Rang drei ging am Mittwoch an Lisa Hirner aus Österreich. Zweitbeste Deutsche war Maria Gerboth auf Rang vier.

Die Wettbewerbe der Kombiniererinnen in Sachsen sind auch eine Art Testlauf für die Nordische Ski-WM im kommenden Jahr in Oberstdorf. Dort soll die Disziplin bei den Frauen ihre WM-Premiere geben. Einen Weltcup gibt es bei den Kombiniererinnen ebenfalls noch nicht.

