Salzatal (dpa/sa) - Die Obstbauern im Land rechnen in diesem Jahr mit einer geringeren Süßkirschenernte als 2019. Schuld daran seien die Fröste zur Zeit der Kirschblüte, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands "Sächsisches Obst", Uwe Jentzsch. An diesem Donnerstag wird die diesjährige Erntesaison in Salzatal (Saalekreis) offiziell eröffnet. Der Verband vertritt auch die Betriebe in Sachsen-Anhalt.

Im vergangenen Jahr hatten die Obstbauern nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2040 Tonnen der süßen Früchte geerntet. Nach Verbandsangaben werden Süßkirschen vor allem im südlichen Teil Sachsen-Anhalts angebaut - von Naumburg über Querfurt bis in die Region um Eisleben.