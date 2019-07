Magdeburg (dpa/sa) - Die Bauern in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr etwa 800 Tonnen Erdbeeren geerntet. Damit erhöhten sich die Erträge im Vergleich zur schwachen Vorsaison um rund 160 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach einer vorläufigen Schätzung mitteilte. Das wäre ein Plus von rund einem Fünftel. Im vergangenen Jahr hatten die Obstbauern wegen der langen Trockenheit über eine vergleichsweise schlechte Ernte geklagt.

Deutschlandweit verzeichneten die Statistiker in diesem Jahr geringere Erträge bei der Erdbeerernte. Schätzungen zufolge gingen die Erntemengen um etwa 8 Prozent auf rund 108 700 Tonnen zurück.

