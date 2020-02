Wernigerode (dpa/sa) - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) haben wetterbedingt erneut den Verkehr zum Brocken eingestellt. Aufgrund der Wetterlage mit Orkanböen fahren am Dienstag keine Züge auf den Brocken, wie das Unternehmen in Wernigerode mitteilte. Der Verkehr ende in Schierke. Zudem entfalle am Nachmittag eine Fahrt von Drei Annen Hohne in Richtung Schierke sowie von Schierke nach Wernigerode. Dafür fahre ein Zug von Schierke nach Drei Annen Hohne weiter nach Wernigerode. Der restliche Zugverkehr auf dem Streckennetz der HSB ist nicht betroffen. In den vergangenen Wochen hatten die Züge wegen hoher Windgeschwindigkeiten mehrfach den Brocken nicht anfahren können.