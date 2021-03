Erfurt/Magdeburg (dpa) - Die Gemeindekirchenräte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sollen entscheiden, ob sie zu Ostern auf Präsenzgottesdienste oder digitale Angebote setzen wollen. Bei der Entscheidung sollte auf die aktuelle Infektionslage in den jeweiligen Kommunen und Landkreisen geachtet werden, teilte die EKM am Freitag mit. Auch die jeweiligen Möglichkeiten digitaler und anderer Gottesdienst- und Andachtsformen sowie Angebote in Funk und Fernsehen sollten in die Überlegungen einfließen.

Der Krisenstab der EKM gehe davon aus, dass die Gemeindekirchenräte verantwortlich handeln und in ihrer konkreten Situation angemessen entscheiden. Der Krisenstab bitte aber Kirchengemeinden unabhängig von ihrer Entscheidung zu Präsenzgottesdiensten, die Gotteshäuser zu stiller Einkehr und Gebet zu öffnen. Zudem sollten Schnell- und Selbsttests für Mitarbeitende organisiert werden, die insbesondere in der Seelsorge und Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen beschäftigt sind. Auch die öffentlichen Teststationen sollten genutzt werden.

