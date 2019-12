Ahlsdorf (dpa/sa) - Passanten haben in Ahlsdorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) einen schwer verletzten Mann auf einer Straße gefunden. Der 53-Jährige gab an, von einer Gruppe unbekannter Jugendlicher geschlagen worden zu sein, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, kam ins Krankenhaus. Die Polizei will die genauen Umstände klären.