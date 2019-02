Magdeburg (dpa/sn) - Verschiedene Drogen und Pfefferspray haben Polizisten bei drei Männern auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg entdeckt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte fanden die Beamten am Sonntag bei einem 22-Jährigen Ecstasy-Tabletten und mehr als 30 Gramm vermutliches Speed in einem Flachmann aus Metall. Ein 23-Jähriger hatte das verschreibungspflichtige Medikament Ketamin bei sich und ein zweiter 23-Jähriger Ecstasy-Tabletten, andere Drogen und Pfefferspray im Rucksack. Drogen und Pfefferspray wurden sichergestellt. Die Männer erwarten Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Besitzer des Pfeffersprays muss sich zudem wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten.