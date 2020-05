Magdeburg (dpa/sa) - Die Gruson-Gewächshäuser in Magdeburg sind derzeit Baustelle - das hat ein Dieb genutzt. Polizisten beobachteten den Mann am Sonntagabend zügigen Schrittes mit zwei Tüten in der Hand. Bei der Kontrolle entdeckten sie darin Teile von Kakteen sowie eine Säge, wie die Polizei am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Es stellte sich heraus: Der 39-Jährige hatte von mehreren großen Kakteen die oberen Teile mit der Säge abgetrennt. Die Gruson-Gewächshäuser verfügen unter anderem über eine große Kakteensammlung. Das Kakteenhaus wird neben weiteren bis 2021 neugebaut.