Bad Schmiedeberg (dpa/sa) - Ein Quadfahrer ist in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) gegen einen Hauswand gerast und gestorben. Der 33-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache am Freitagabend nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem gemauerten Pfeiler kollidiert und anschließend gegen die Hausmauer gekracht, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.