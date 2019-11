Leipzig (dpa/sa) - Nach einem windigen Dienstagmorgen mit Sturmböen auf dem Brocken bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt unverändert grau und trüb. Bei teils starker Bewölkung könne es bis einschließlich Donnerstag vor allem im Norden des Landes immer wieder zu leichtem Niederschlag kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mit. Dazu herrschen Höchstwerte von rund zehn Grad, in den Nächten sinken die Temperaturen bis knapp über den Gefrierpunkt ab. In den Morgenstunden bildet sich Nebel, Autofahrer sollten also Vorsicht walten lassen.