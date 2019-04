Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Die Autofahrer sind am Karfreitag auf Sachsen-Anhalts Straßen weitestgehend staufrei in das Osterwochenende gestartet. Laut Polizei kam es nur zu kleineren Behinderungen auf einigen Autobahnabschnitten. Auch an den Bahnhöfen liefen die Feiertage reibungslos an. "Die Ostertage sind starke Reisetage", sagte ein Bahnsprecher in Berlin. In Sachsen-Anhalt gebe es aber keine Probleme. Die Züge der Deutschen Bahn würden überwiegend nach Plan laufen, so der Sprecher. Kunden könnten sich im Vorfeld online informieren, wie hoch die Auslastung in den Zügen sei, hieß es.