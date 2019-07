Rosefeld (dpa/sa) - Ein Roggenfeld im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist abgebrannt. Auf einer rund acht Hektar großen Fläche bei Rosefeld sei das Getreide zerstört worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand am Donnerstagmorgen schnell löschen. Das Feld liegt an der Bundesstraße 185. Ob das heiße und trockene Wetter für den Brand mitverantwortlich ist, konnte die Polizei nicht sagen. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauerten an.