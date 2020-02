Das Bauhaus Museum in Dessau-Roßlau. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild Hendrik Schmidt

Dessau-Roßlau/Berlin (dpa/sa) - Das Bauhaus-Jubiläum hat Sachsen-Anhalts Tourismus ein Rekordjahr beschert. Voriges Jahr wurden knapp 8,65 Millionen Übernachtungen gezählt, wie aus am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht. Das entspreche einem Plus von 5 Prozent im Vergleich zu 2018. Damit war der Zuwachs größer als im Bundesschnitt.

Deutschlandweit wurde den Statistikern zufolge mit 405,7 Millionen Übernachtungen ebenfalls ein neuer Rekord verzeichnet. Das bedeutet ein Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sachsen-Anhalt freut sich seit Jahren über steigende Gäste- und Übernachtungszahlen. Die Zuwächse waren jedoch wiederholt niedriger als im Bundesschnitt.

Sachsen-Anhalt hatte 2019 mit dem 100. Gründungsjubiläum der Design- und Architekturschule Bauhaus um Besucher geworben. Die stilprägende Schule war von ihrem Gründungsort Weimar nach Dessau und Berlin umgezogen, ehe sie von den Nationalsozialisten geschlossen wurde.

Allein die Region um Dessau-Roßlau mit seinen zahlreichen Bauhaus-Sehenswürdigkeiten meldete im Festjahr laut Statistik ein Übernachtungsplus von 10 Prozent. In absoluten Zahlen liegt weiterhin der Harz vorn, wo mehr als jede dritte Übernachtung gebucht wurde.

Kommende Woche trifft sich die Branche vom 4. März an mehrere Tage in Berlin, um bei der weltgrößten Tourismusmesse ITB über diesjährige Reiseangebote zu informieren. Auch Sachsen-Anhalt präsentiert sich traditionell mit einem Stand als Reiseland.

Übersicht über die Monatsstatistik zum Tourismus beim Statistischen Bundesamt