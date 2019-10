Magdeburg/Offenach (dpa/sa) - In keinem anderen deutschen Bundesland ist im Oktober so wenig Regen gefallen wie in Sachsen-Anhalt. Mit 55 Litern auf den Quadratmeter sei Sachsen-Anhalt das niederschlagärmste Bundesland gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach mit. Allerdings waren das immer noch 49 Prozent mehr an Niederschlag als die im langfristigen Mittel üblichen 36 Liter.

Mit durchschnittlich 11,5 Grad Celsius war Sachsen-Anhalt im Oktober zudem das zweitwärmste aller Bundesländer. Im langfristigen Vergleich übertrafen die Temperaturen den sonst erreichten Wert von 9,4 Grad. Auch die Sonne meinte es sehr gut mit den Menschen zwischen Arendsee und Zeitz: Sie schien 120 Stunden.

Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes