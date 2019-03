Magdeburg (dpa/sa) - Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die AOK Sachsen-Anhalt rufen zum Blutspenden auf. Im April würden im Rahmen der Aktion "Leben retten. Gesund bleiben." landesweit 9000 Blutspender gesucht, teilte die AOK am Donnerstag in Magdeburg mit. Start der Aktion sei am 4. April. Jeden Tag werden den Angaben zufolge in Sachsen-Anhalt 400 bis 500 Blutspenden benötigt. In den wärmeren Monaten geht die Spendebereitschaft erfahrungsgemäß zurück. Würden im April 9000 Menschen ihr Blut spenden, sei der DRK-Blutspendedienst gut vorbereitet auf die Sommermonate.

