Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt begibt sich erneut auf Lehrersuche. 550 neue Stellen wurden ausgeschrieben, darunter 50 an Berufsschulen, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Dabei werden die Anforderungen an Seiteneinsteiger ohne klassische Pädagogen-Ausbildung weiter gelockert. So können auch Fachfremde mit einem Diplom- oder Master-Abschluss an Fachhochschulen ihre Bewerbung einreichen. Die Runde läuft bis zum 10. Juli.

Sachsen-Anhalt muss einem Gutachten zufolge bis 2030 rechnerisch 700 neue Lehrkräfte pro Jahr einstellen, um den Bedarf zu decken. Vor allem für Grund-, Sekundar- und Förderschulen sei neues Personal gefragt. Voriges Jahr wurden laut Bildungsministerium 1000 Pädagogen verpflichtet. "Ich stehe zu dem Ziel, in diesem Jahr erneut 1000 neue Lehrkräfte für Sachsen-Anhalt zu gewinnen", sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU).

Die gelockerten Regelungen für Seiteneinsteiger dürften auch damit zu erklären sein, dass die Suche bisher schwierig verläuft. Bereits im Februar hatte das Land rund 900 Posten ausgeschrieben. Ende Mai wiederholte das Ministerium für 170 Stellen das Angebot, weil absehbar war, dass diese frei bleiben. Trotz aller Bemühungen konnten bisher aber nur 500 Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet werden, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Diese Zahl hatte zuvor bereits der Linken-Fraktionschef Thomas Lippmann genannt und eine Verschärfung des Lehrermangels prognostiziert.

Die Lehrergewerkschaft GEW sagte voraus, dass für die kommenden fünf Jahre keine Besserung in Sicht sei, und forderte, Grundschullehrer besser zu bezahlen.

