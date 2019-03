Bad Langensalza (dpa) - Handball-Nationalspielerin Saskia Lang verlässt den Thüringer HC. Die 32-Jährige werde am Ende der Saison zum derzeitigen Tabellenschlusslicht SV Union Halle-Neustadt wechseln, teilte der THC am Donnerstag mit. Lang spielte zwei Jahre bei den Thüringerinnen und wurde in der Saison 2017/2018 mit dem Verein deutscher Meister und spielte in der EHF Champions League. Für den THC absolvierte sie 51 Spiele, in denen sie 96 Tore erzielte.

