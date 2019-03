Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv Patrick Pleul

Hohe Börde (dpa/sa) - Der Fahrer eines Sattelzugs ist auf der Autobahn 2 bei Hohe Börde (Landkreis Börde) am Steuer eingeschlafen und in einen Straßengraben gefahren. Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mit Kleinteilen beladene Laster kippte neben der Fahrbahn auf die Seite. Es kam den Angaben zufolge zu leichten Behinderungen.