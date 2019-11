Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat im Kampf um die Champions League im Duell mit den Füchsen Berlin einen Rückschlag erlitten. Vor 6600 Zuschauern unterlag der SCM mit 27:29 (14:14). Beste Werfer waren Albin Lagergren (6 Tore) beim SCM und Hans Lindberg (10) für die Gäste. Mit zehn Minuspunkten liegt der SCM nun auf Platz 7, die Füchse mit acht Minuspunkten auf Rang 5.

Bede Mannschaften begannen nervös, produzierten eine Reihe technischer Fehler, so dass sich eine intensive, aber niveauarme Partie entwickelte. Es gab mehrere Führungswechsel und gelb für beide Bänke (17.), aber kein Team konnte sich absetzen. Nach einer Abwehraktion gegen Marko Bezjak sah Berlins Fabian Wiede rot (21.), eine harte Entscheidung - ebenso wie die rote Karte gegen Magdeburgs Piotr Chrapkowski (23.) kurze Zeit später. Aus der Hektik kam der SCM besser zurück in die Partie (13:11/27.), verpasste aber den Drei-Tore-Vorsprung. So glichen die Füchse noch vor der Pause aus (14:14/30.).

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv und fehlerreich, der SCM ging kurzzeitig mit zwei Toren in Front (19:17/38.), doch die Füchse ließen sich nicht abschütteln. Nach 45 Minuten musste bei Magdeburg Zeljko Musa mit Knieproblemen aus dem Spiel, die Gäste erarbeiteten sich anschließend ihren ersten 2-Tore-Vorsprung (21:23/49.). Der SCM versuchte alles, verwarf aber auch noch zwei Siebenmeter, so dass es beim knappen Gästeerfolg blieb.

