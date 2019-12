Wittenberg (dpa/sa) - Unbekannte haben in der Lutherstadt Wittenberg eine Schäferhündin aus ihrem Zwinger gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei die Zwingertür aufgehebelt und Teile der Bretterverkleidung herausgerissen worden. Der Diebstahl der sechs Jahre alten Hündin habe sich bereits in der Nacht zu Freitag ereignet. Bisher gebe es von dem Vierbeiner keine Spur, hieß es.