Dessau-Roßlau/Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Mit einer Geldspritze von EU und Land können in Sachsen-Anhalt eine weitere Schule und eine Turnhalle saniert werden. Finanzminister André Schröder (CDU) überbrachte am Donnerstag die jeweiligen Förderbescheide, wie das Ministerium mitteilte. So erhält die Grundschule "Tempelhofer Straße" in Dessau-Roßlau rund 3,5 Millionen Euro, unter anderem für eine neue Heizung und Lüftungsanlage. Für die energetische Sanierung der Jahnsporthalle in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gibt es 1,3 Millionen Euro. In Sachsen-Anhalt sind mit Hilfe von Förderprogrammen auch andernorts in die Jahre gekommene Gebäude von Schulen und Sportstätten auf den neuesten Stand gebracht worden.

