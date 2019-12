Magdeburg (dpa/sa) - Bei der vor dem Aus stehenden Rothenseer Rotorblattfertigung haben sich Geschäftsführung und Betriebsrat nach Angaben der Geschäftsleitung auf einen Sozialplan geeinigt. "Das verhandelte Paket hat ein Volumen von mehreren Millionen Euro und sieht für die Mitarbeiter des vor der Schließung stehenden Rotorblatt-Auftragsfertigers die Zahlung von Abfindungen und die Möglichkeit des Wechsels in eine Transfergesellschaft vor", teilte das Unternehmen in Magdeburg mit. Eine genaue Zahl wurde nicht mitgeteilt.

Die 402 Mitarbeiter des Unternehmens erhalten diesen Angaben zufolge Abfindungen in individueller Höhe. Zusätzlich können sie in eine Transfergesellschaft wechseln, die vor Arbeitslosigkeit schützen und bei der Vermittlung in ein neues Beschäftigungsverhältnis helfen soll. Die Laufzeit der Gesellschaft werde individuell ermittelt und betrage bis zu 12 Monate. In der Transfergesellschaft bekämen die Beschäftigten Transferkurzarbeitergeld, das von der Rothenseer Rotorenfertigung aufgestockt werde.

Die Firma war Zulieferer für den Windanlagenbauer Enercon, der im November die Verlagerung der Fertigung ins Ausland angekündigt hatte. Mangels Geschäftsgrundlage muss das Unternehmen bis Ende September 2020 den Betrieb einstellen und jede weitere unternehmerische Tätigkeit beenden.